Serie A Higuain versione 'Chi l'ha visto?', il web si scatena

Era l'uomo più atteso della notte del San Paolo, ma ha chiuso con una prestazione opaca, un solo tiro e zero tocchi in area. Poteva il web perdonare una partita simile a Gonzalo Higuain? Certo che no! Ecco i meme più divertenti...