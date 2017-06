Serie A Higuain, l'esultanza con la N è per la madre

Ancora una doppietta dopo quella di Napoli: Gonzalo Higuain più in forma che mai in attesa di affrontare il Barcellona allo Stadium. Dopo l'esultanza polemica al San Paolo, quella d'amore nel suo stadio: una dedica alla madre Nancy, presente in tribuna nel match contro il Chievo.