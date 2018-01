Serie A Higuain, errore o rivelazione? Il web si scatena

È bastato un piccolo errore di traduzione per scatenare i follower di Gonzalo Higuain su Instagram. L'attaccante argentino della Juventus si trova in Argentina per le vacanze e ha postato un video mentre gioca a footvolley scrivendo che si diverte con "gli amici, la famiglia e la moglie". Proprio quest'ultimo termine ha scatenato i social, dove sono rimbalzate sempre più insistenti le voci che il Pipita, che in primavera diventerà papà, si fosse sposato in gran segreto con la sua bellissima fidanzata, Lara Wechsler.