Highlander Acerbi: sempre presente nelle ultime 100 partite del Sassuolo in A

Numeri strepitosi e da vero e proprio Highlander per Francesco Acerbi. Il difensore del Sassuolo, con la partita disputata ieri a San Siro contro il Milan , è partito titolare in tutti gli ultimi 100 match dei neroverdi in Serie A, dal 18 ottobre 2015, ed è sempre rimasto in campo tutti i 90’. La squadra e gli allenarori sono cambiati ma il 30enne è rimasto un pilastro insostituibile della formazione emiliana.