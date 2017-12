Serie A Hamsik supera Maradona: 116 gol con la maglia del Napoli

Marek Hamsik supera Diego Armando Maradona. Con la rete realizzata alla Sampdoria sono 116 i gol del centrocampista slovacco con la maglia del Napoli (come mostrato a Premium a fine gara sullo speciale parastinco): nessuno come lui nella storia del club azzurro. Giornata storica per il capitano azzurro a cui lo stesso Maradona aveva augurato di continuare a segnare: detto fatto. La Sampdoria sembra essere nel destino di "Marekiaro": contro i blucerchiati il suo primo centro in A con i campani (16 settembre 2007) mentre sempre con i liguri Maradona aveva messo la sua ultima firma nel nostro campionato (24 marzo 1991).