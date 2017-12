Serie A Hamsik nella storia del Napoli:115 gol, come Maradona

Quello realizzato al minuto 30' della sfida contro il Torino è un gol storico per Marek Hamsik. Il centrocampista azzurro dopo una lunga attesa ha raggiunto infatti il record di Maradona con 115 reti messe a segno in maglia azzurra. Il club campano ha celebrato così su twitter il traguardo: "Sempre più nella storia. Marek Hamsik... il nostro Capitano". Hamsik ha segnato le 115 reti in 11 stagioni, mentre Maradona ha raggiunto la quota in sette anni. Il centrocampista slovacco segnò il suo primo gol con il Napoli, all'epoca neopromosso in serie A, il 15 agosto 2007 nel primo turno di Coppa Italia contro il Cesena, battuto 4-0.