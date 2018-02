Serie A Hamsik, gol annullato ma il giallo no: ha ragione Gavillucci

Il gol di testa del 2-0 che chiude il match, la gioia sfogata contro la bandierina, l'inevitabile ammonizione e poi... fermi tutti, Var, era fuorigioco, il gol viene annullato, ma l'ammonizione, conseguenza del gol stesso, resta. Marek Hamsik diventa una furia, protesta al punto che Sarri è costretto a sostituirlo, ma il capitano del Napoli ha torto: l'arbitro Gavillucci ha solo applicato il regolamento, che stabilisce che tutte le decisioni prese dai direttori di gara non possono essere annullate eccezion fatta per le espulsioni in determinate casistiche e per i cartellini gialli derivati da un'interruzione di promettente azione d'attacco.

"Se il gioco riprende dopo che un incidente è stato esaminato, qualsiasi azione disciplinare adottata durante il periodo oggetto di esame non viene annullata, anche se la decisione originale è stata modificata a meno che non si tratti di espulsioni per DOGSO (tutti quei falli/infrazioni che evitano la segnatura di una rete o impediscono l’evidente opportunità di segnare una rete, avvenute dentro/fuori l’area di rigore e che portano ad un cartellino giallo/rosso) o di ammonizioni per interruzione di promettente azione d'attacco".