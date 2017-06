Serie A Hall of Fame Serie A, parata di stelle a Firenze: da Maldini a Maradona

Giuseppe Bergomi, Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, Paulo Roberto Falcao, Claudio Ranieri e Melania Gabbiadini: i premi della Hall of Fame della Figc per il 2016 vanno a loro. Alla cerimonia, tenutasi a Firenze a Palazzo Vecchio, ha partecipato una vera e propria parata di stelle del nostro calcio: da Paolo Maldini a Giancarlo Antognoni passando per Marco Tardelli, Gabriele Oriali, Giampiero Ventura e tanti altri. A rubare la scena è stato però, come sempre, Diego Armando Maradona, che a Firenze ha potuto stringere di nuovo la mano all'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino: insieme hanno vinto due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.