Serie A Gomez risponde a Marotta: "Non parlavo di Spinazzola"

Arriva l'attesa replica del Papu Gomez alle parole pronunciate ieri da Beppe Marotta sul caso Spinazzola ("Invito anche il Papu Gomez a essere più responsabile perché certi messaggi vanno interpretati e non solo letti. Il capitano di una squadra richiama il proprio compagno a qualcosa che non ha fatto e quindi bisognerebbe anche fare corsi per capitani o imparare da un capitano di fatto che è Gigi Buffon"). Il capitano dell'Atalanta ha affidato il suo pensiero a Twitter.