Serie A Gomez esalta Diamanti: "Sei un idolo, hai fatto sorridere Pirlo!"

La sua espressione seria è diventata un simbolo, quando era in bianconero la Juventus aveva addirittura lanciato il video-concorso "Pirlo is not impressed", ma come dimostra questa foto ogni tanto il centrocampista del New York City si lascia andare. Uno scatto che ha scatenato l'entusiasmo del Papu Gomez, che riferensodi a Diamanti ha commentato: "Sei un idolo e adesso ancora di più solo per il fatto che hai tolto un sorriso ad Andrea Pirlo".