Serie A Giuseppe Rossi in lista: il Genoa 'fa fuori' Palladino

Giuseppe Rossi in, Raffaele Palladino out. Il Genoa ha comunicato su twitter di aver inserito la punta da poco tesserata, che ha esordito in rossoblù in Coppa Italia contro la Juventus, nella lista per la Serie A e per fargli posto è stato tagliato l'attaccante ex Crotone. Il 33enne evidentemente non rientra nei piani del tecnico Davide Ballardini: d'altra parte ha collezionato in questa stagione appena 4 presenze.