Serie A Giannini chiama Totti: "Vieni a giocare nel Racing"

"Inviterò Totti a giocare con il Racing Club. Lo chiamerò e proverò a convincerlo". Giuseppe Giannini è il nuovo tecnico del Racing Club Roma, che probabilmente sarà ripescato in Lega Pro, e vorrebbe portare il Pupone in squadra per puntare alla promozione: "Questa è la struttura giusta per far bene. Vogliamo far diventare questa realtà un punto di riferimento dopo la Roma e la Lazio” ha detto il Principe.