Genoa, Perin saluta Marassi: sono lacrime d'addio

ha dettodinel pre-partita die dopo il triplice fischio il numero uno dei rossoblu ha salutato i propri tifosi. Dopo dieci anni non è facile dirsi addio, ma Perin vuole spiccare il volo e la sua gente, accorsa in gran massa aper salutarlo, lo ha capito: un lungo applauso di tutto lo stadio a fine partita, col portiere commosso, gli abbracci di compagni e avversari, l'avventura di Perin al Genoa è finita. Quale sarà il suo futuro? " Entro pochi giorni saprete " ha spiegato Perinetti, è sfida tra in netto vantaggio ) e