Serie A Genoa, Perin in lacrime: nuovo infortunio al ginocchio

Non c'è pace per Mattia Perin, rientrato a inizio stagione dopo la rottura del legamento del ginocchio destro di aprile che gli aveva anche fatto saltare gli Europei. Il portiere del Genoa è dovuto uscire anzitempo dal campo nella sfida contro la Roma per un nuovo infortunio al ginocchio, ma questa volta è il sinistro: rottura del crociato e nuovo intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni.