Serie A Genoa, Lapadula ricoverato: intervento "perfettamente riuscito"

Post partita in ospedale per Gianluca Lapadula, che si è rotto il naso dopo essere stato colpito al volto da Consigli in uscita al 34' del primo tempo. L'attaccante rossoblu ha continuato a giocare nonostante una visibile emorragia al naso e al termine della sfida è stato accompagnato al San Martino di Genova dove ha subito un intervento, "perfettamente riuscito", di riduzione per la dislocazione della piramide nasale. "Lapadula mi ha spaventato - ha raccontato Ballardini a fine gara - aveva il volto da una parte e il naso dall'altra". Nonostante l'infortunio il giocatore ha continuato la sfida sino a pochi minuti dal termine quando è stato sostituito da Omeonga.