Serie A Genoa-Juve, Var protagonista ma c'è un errore

Var grande protagonista a Marassi. Banti ha chiesto l'utilizzo della tecnologia per un intervento di Rugani su Galabinov dopo esser stato 'avvisato' dai suoi collaboratori. Una volta aver visto il video, ha concesso il rigore poi segnato da Galabinov per il 2-0 genoano che però partiva in piosizione di fuorigioco come evidenziato nella moviola di Cesari. Allo scadere Banti ha consultato nuovamente il video per verificare se fosse rigore un intervento di Lazovic su Mandzukic. Le riprese hanno evidenziato che il genoano era intervenuto di braccio in area, e quindi l'arbitro ha fischiato il penalty a favore della Juventus, penalty trasformato da Dybala per il 2-2.