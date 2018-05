Serie A Genoa, Giuseppe Rossi torna al gol in serie A dopo 4 anni

Quasi quattro anni dopo - era il 18 maggio 2014 -, esattamente 1449 giorni, Giuseppe Rossi è tornato al gol in serie A (dove, a 31 anni compiuti, è arrivato solo a quota 60 presenze complici anche le avventure all'estero) e proprio contro la sua ultima squadra italiana, la Fiorentina. Schierato titolare per la prima volta in stagione, Pepito ha segnato una rete facile facile su assist di Bessa. Un talento sfortunatissimo, quattro i gravi infortuni alle ginocchia subiti in carriera, ora cerca l'ennesima rinascita contro il Genoa, che l'aveva tesserato nella sessione invernale di calciomercato.