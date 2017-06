Serie A Genoa, è di Pellegri il primo gol di un 2001 in Serie A

Nel giorno in cui Francesco Totti, a quasi 41 anni, dà l'addio alla Roma come calciatore, un ragazzo nato nell'anno dell'ultimo scudetto dei giallorossi, il 2001, segna il suo primo gol in serie A. E' successo oggi all'Olimpico, all'indomani del primo gol di un millennial nella massima serie, quello dello juventino Moises Kean a Bologna. Pietro Pellegri è ancora più giovane e secondo molti è un 'predestinato': alla sua prima presenza da titolare nella squadra di Juric, ha portato gli ospiti in vantaggio segnando la sua prima rete in A all'età di 16 anni, due mesi e un giorno (è nato il 17 marzo del 2001). La sua è un'impresa ma non un record di precocità, perchè ancora meglio fece Amedeo Amadei, il 'fornaretto' della Roma che contro la Lucchese nel maggio 1937, quando il giovanissimo attaccante non aveva ancora 16 anni (era nato nel luglio 1921), segnò quello che rimane il gol più 'giovane' nella storia della serie A.