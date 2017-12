Serie A Gattuso ringhia subito: giocatori 'marcati stretti'

Come ringhia Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico del Milan ha seguito da vicino, anzi vicinissimo, il riscaldamento dei suoi giocatori prima della sfida con il Benevento tantoi da sembrare lui stesso ancora un calciatore. Evidentemente in questo modo l'allenatore ha voluto trasmettere tutta la sua carica agonistica e verificare che la concentrazione fosse massima. Ma non è bastato: i rossoneri sono stati raggiunti in pieno recupero da un gol del portiere Brignoli...