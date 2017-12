Serie A Gattuso-Milan, Zamparini aveva previsto tutto

La notizia della giornata in Serie A è senza dubbio l'esonero da parte del Milan di Vincenzo Montella, una notizia per tutti tranne che per Maurizio Zamparini. Il presidente del Palermo aveva infatti già previsto l'approdo di Ringhio sulla panchina rossonera nel luglio di 4 anni fa, quando l'ex centrocampista sbarcava in Sicilia per allenare i rosanero: "Sta lavorando con un entusiasmo incredibile per costruire la squadra - dichiarò Zamparini a Radio Radio - Diventerà un esempio di lavoro. E' umile e intelligente, ha una mentalità imprenditoriale: gli ho detto che tra quattro anni gli venderò la mia villa a Vergiate, quando andrà ad allenare il Milan”.

L'amore del presidente rosanero per il suo tecnico poi finì piuttosto presto, Gattuso fu esonerato dopo soltanto sei partite, di cui la metà perse, ma la promessa resterà valida? Villa Vergiate è una splendida dimora secentesca nella frazione di Cimbro del comune di Vergiate (Varese) a soli 15 km da Malpensa. La villa ha una superfice complessiva di 1400 m2 ed è circondata da un parco di tre ettari: un elegante edificio d'epoca immerso nel verde e nella pace del paesaggio del Parco Ticino, fra la fine della pianura padana e i colli del varesino. La proprietà è completata da un immobile di quattro piani di recente costruzione, sorto di fronte alla villa: si tratta di un edificio di 1.028 m2 totali, la cui architettura interpreta in chiave moderna lo stile di Villa Vergiate.