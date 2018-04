Serie A Galliani svela: "Fui vicinissimo a portare Sarri al Milan"

"Sto iniziando una nuova vita ma il calcio resta per me una passione". Così il neo senatore Adriano Galliani, intervenuto al telefono durante la cerimonia di consegna del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme (Pistoia) a Maurizio Sarri. "Sono stato vicinissimo a portarlo al Milan, ma con lui è stato come con una signora alla quale ti avvicini senza poi conquistarla. È un allenatore eccezionale, che fa giocare bene le sue squadre", ha aggiunto Galliani a proposito dell'allenatore del Napoli. Il 'suo' Milan, invece, per Galliani, "dimostra di avere il carattere dell'allenatore: Gattuso è bravo tecnicamente, ma la grinta che ha ora il Milan riflette quella del suo allenatore".