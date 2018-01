Serie A Gabigol bidone del 2017: l'Inter domina ancora...

Gabigol è il bidone del 2017. L'ex interista, ora in prestito al Benfica ma in procinto di cambiare ancora squadra, ha ottenuto il poco onorevole "riconoscimento" grazie ai lettori di calciobidoni.it, il sito che fa scegliere il flop dell'anno solare ai propri lettori su una rosa di dieci candidati precedentemente selezionati. Gabigol succede nell'albo d'oro a un altro interista, Geoffrey Kondogbia, come nerazzurri erano anche Quaresma (2009 e 2010), Forlan (2012) e Belfodil (2014) in precedenti edizioni del premio. Di Adriano (Roma, 2011), Bendtner (Juve, 2013) e Iturbe (Roma, 2015) gli altri "trionfi". Ecco la classifica di quest'anno.