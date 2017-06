Serie A Furia Palacio con Candreva: getta a terra giacca a vento e parastinchi

Nel corso di Inter-Empoli Palacio, sostituito da Gabigol al 74', ha espresso tutta la sua rabbia al momento della sostituzione. L'attaccante argentino, una volta in panchina, ha infatti gettato a terra la giacca a vento e i parastinchi. Ai microfoni di Premium Pioli ha chiarito che la punta se l'è presa con se stessa per alcuni movimenti offensivi non andati a buon fine. Nello specifico, prima della sostituzione, l'argentino aveva avuto un vivace scambio di battute con Candreva. Il tutto è poi rientrato a fine partita.