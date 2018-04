Serie A Fiorentina-Napoli, già tutto esaurito il settore ospiti

Erano 2400 i tagliandi in vendita per il settore ospiti dello stadio Franchi in vista di Fiorentina-Napoli di domenica prossima (ore 18) e secondo quanto riferisce Radio Marte, sono stati letteralmente poleverizzati nel giro di poche ore attraverso la vendita online. L’entusiasmo travolgente che vivono i tifosi azzurri dopo la vittoria di ieri con la Juventus dovrebbe portare ad una vera e propria “invasione” di Firenze, con molti napoletani che cercheranno di acquistare i biglietti anche in altri settori. Dall'altro lato i tifosi viola si dividono: c'è chi vorrebbe 'scansarsi' per impedire alla Juventus di vincere lo scudetto e chi invece è assolutamente contrario, sui social network il dibattito è accesissimo.