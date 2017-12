Serie A Fiorentina-Milan, Romagnoli stende Simeone: per Bergonzi era da rosso

Nel finale del primo tempo tra Fiorentina e Milan Simeone salta netto Bonucci e viene steso al limite dell'area da Romagnoli, per Banti è cartellino giallo, ma i viola protestano a lungo: chiara occasione da rete o no? Questa la sentenza del nostro Bergonzi: "Simeone ha il controllo del pallone, la possibilità di giocarlo, Bonucci non ci arriva mai e Donnarumma è sulla linea di porta. A mio avviso Banti ha sbagliato, perché ci sono tutti i canoni della chiara occasione da rete. Il Var non è intervenuto perché a suo avviso era giusta la decisione di Banti. Inoltre l'intervento di per sé è da cartellino arancione. Ricordo che il Var deve intervenire per chiaro ed evidente errore, evidentemente non lo ha considerato tale".