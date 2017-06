Serie A Fiorentina e la maledizione meteo tra rinvii e sospensioni

Pescara-Fiorentina, rinviata per neve e ghiaccio, è solo l'ultimo caso di maledizione viola per il maltempo. L'11 settembre scorso, a Marassi contro il Genoa, la gara fu sospesa al 28' del primo tempo per un nubifragio che rese impraticabile il terreno di gioco e rigiocata il 15 dicembre. Anche a Firenze c'é stato un rischio-rinvio, il 26 ottobre, durante la partita con il Crotone: un violentissimo acquazzone su abbatté sulla città e l'arbitro fu costretto a sospendere il match dopo 18 minuti per poi farlo riprendere dopo quasi un'ora.