Serie A Fiorentina, due mesi senza Astori: la lettera della famiglia

Dopo due terribili mesi di lutto e di ricordo privato la famiglia di Davide Astori rompe il silenzio e lo fa firmando una pagina della Gazzetta dello Sport per ringraziare tutti dell'affetto ricevuto, in modo semplice, come avrebbe fatto il capitano della Fiorentina: "GRAZIE - si legge - è una parola semplice ma unica, come era Davide. Vorremmo dire GRAZIE personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell'inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide, con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: GRAZIE DI CUORE". Firmato Famiglia Astori, Francesca e Vittoria.