Serie A Fiorentina, Corvino nel mirino dei tifosi: "Dimettiti"

'Venderesti anche te stesso, Corvino dimettiti'. Questo lo striscione esposto sulle cancellate del campo Benatti di Moena dove da quasi due settimane si sta allenando la Fiorentina. Uno striscione apparso in coincidenza dell'arrivo, questo pomeriggio, del direttore generale viola nel ritiro della squadra insieme al presidente esecutivo Mario Cognigni. I tifosi viola sono sempre più arrabbiati e delusi dopo l'ultima cessione, quella di Federico Bernardeschi alla Juventus definita in queste ore. E proprio all'ormai ex attaccante della Fiorentina è stato 'dedicato' a Moena l'ennesimo striscione di protesta.