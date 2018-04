Serie A Fiorentina-Benevento, Vitor Hugo dedica il gol ad Astori

Fiorentina-Benevento la sblocca Vitor Hugo, difensore centrale: è l'uomo che in campo ha preso il posto di Davide Astori perché ricopre il suo stesso ruolo e il destino ha voluto che fosse proprio lui a segnare il primo gol viola dopo la scomparsa del suo capitano. Ironia della sorte, indossa il numero 31 (inverso del 13...) e ha realizzato la sua rete alle 13 esatte. Scontata, ma bella la dedica in campo: il brasiliano mostra la maglia con la foto di Astori, poi la consegna a un membro dello staff e "si rivolge" ad Astori col saluto militare. Bello, tra l'altro, anche il gol: Vitor Hugo è saltato altissimo per colpire il pallone di testa.