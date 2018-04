Serie A Fiorentina-Benevento, viola in campo tutti con la maglia numero 13

È entrata in campo la rosa della Fiorentina per intero ad effettuare il riscaldamento pre-partita: tutti in campo con la maglia numero 13 di Astori, staff tecnico compreso, hanno ricevuto l'appaluso del Franchi e a loro volta applaudito il pubblico. Momento davvero toccante, in ricordo del capitano scomparso domenica, prima di onorarlo nella sfida contro il Benevento.