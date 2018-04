Serie A Fiorentina, Astori rimane in Fifa 18

EA Sports, azienda produttrice del famoso videogioco di calcio FIFA, ha mandato una nota a tutti i possessori del titolo informandoli che Davide Astori non verrà rimosso dalle rose ma continuerà ad essere utilizzabile. Una scelta arrivata dopo un confronto con la Fiorentina, è stata proprio la società viola a chiedere di mantenere vivo il ricordo del suo capitano in FIFA 18. Verranno però rimossi gli oggetti FUT di Astori nei pacchetti mentre la fascia di prezzo massima per gli oggetti FIFA Ultimate Team verrà ridotta vista la sgradevole speculazione operata da alcuni videogiocatori dopo la sua morte.