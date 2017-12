Serie A Fifa 18, Khedira approva la modifica: "Ora è molto più realistico"

"Penso che sia molto più realistico ora, vero? Grazie per l'aggiornamento. E prometto che non li colorerò mai di biondo...". Sami Khedira su Twitter ha espresso la propria approvazione per la modifica che EA Sports ha effettuato al suo volto all'interno del gioco. La rappresentazione precedente non era andata giù al tedesco della Juventus, soprattutto perché aveva ancora i capelli lunghi: "Mi fa piacere che vi piacciano, ma sono ormai due anni che li porto corti". Ora tutto è stato sistemato.