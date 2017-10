Serie A Ferlaino, bordata alla Juve: "Var? A loro non piace..."

La rivalità tra Napoli e Juventus, da sempre molto accesa, vive quest'anno un nuovo intenso capitolo, con le due squadre che probabilmente saranno in lotta per lo scudetto fino all'ultimo e già dopo sette giornate arrivano le prime bordate. "In passato, qualche squadra era stata favorita più delle altre, mentre ora è più difficile. Sono convinto che alla Juventus non piaccia il Var", parole e musica dell'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, che a Radio Kiss Kiss ha attaccato i bianconeri e parlato del confronto tra il Napoli di oggi e quello scudettato di 30 anni fa: "La squadra sta dimostrando grande sicurezza, ritengo che questa sicurezza possa essere un vantaggio, mentre ai tempi del primo scudetto subentrò una certa paura". Ai tempi del primo scudetto, però, c'era un certo Maradona: "Sarri è il vero Maradona del Napoli attuale" ha assicurato Ferlaino.