Serie A Federico Chiesa incontra il bambino che lo ha disegnato a scuola

Federico Chiesa ha incontrato Vittorio, il bambino di 6 anni di Peccioli autore del disegno che lo ha visto protagonista: la maestra aveva chiesto alla classe di disegnare una chiesa e Vittorio ha riprodotto invece un giocatore di calcio con la maglia viola addosso pensando al giovane esterno della Fiorentina che si sta mettendo in mostra in campionato. Il bambino ha varcato i cancelli del centro sportivo intorno alle 16 insieme al padre Dario (colui che aveva inviato il disegno al sito Violanews diventando poi virale a livello nazionale), alla mamma, alla sorellina e a un cuginetto. Ad accoglierli il direttore generale dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino e ovviamente Federico Chiesa: il piccolo, emozionatissimo, ha portato con sè il disegno per farselo autografare dal proprio beniamino e a sua volta il giocatore gli ha regalato una sua maglia autografata. Quindi Corvino ha rinnovato l'invito a Vittorio e alla sua famiglia ad assistere ad una delle prossime partite della Fiorentina al Franchi.