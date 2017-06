Serie A Fallo di mano di Toloi in area: alla Juventus manca un rigore

Al minuto 57 di Atalanta-Juventus su cross dalla sinistra di Dybala Toloi colpisce il pallone di mano in area: Guida prima assegna il calcio di rigore e poi cambia idea su segnalazione del guardalinee Di Fiore per un presunto fuorigioco di Mandzukic. Ma non può essere offside proprio perché la palla viene toccata dal difensore nerazzurro