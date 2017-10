Serie A Fallaccio ai danni di Lasagna: Bertolacci espulso con la Var

La Var fa il suo esordio anche allo stadio Friuli Dacia Arena. E' il 36' del primo tempo di Udinese-Genoa quando il direttore di gara Maresca fa il segno della Var e si avvicina allo schermo a bordo campo per rivedere un contatto al limite dell'area rossoblu tra Bertolacci e Lasagna. Le immagini "condannano" Bertolacci. Per Maresca è rosso diretto. Il gioco riprende dopo qualche minuto di stop con la punizione assegnata al limite dell'area all'Udinese e battuta da De Paul. Perin in tuffo compie il miracolo.