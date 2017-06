Serie A Errore di Valeri: non c'è il fallo di Acquah su Mandzukic

Episodio da moviola al 57' di Juventus-Torino. Il granata Acquah viene espulso per doppia ammonizione: il centrocampista nel contrasto con Mandzukic interviene sul pallone come sottolinea il nostro esperto ed ex arbitro Graziano Cesari: "Contrasto di gioco, non violento". Mihajlovic è una furia per la decisione errata del fischietto e viene cacciato dopo avere protestato in maniera molto dura con Valeri e il quarto uomo.