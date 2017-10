Serie A Entusiasmo per il nuovo Torino

Sono partiti Benassi e Zappacosta, è rimasto Belotti, è arrivato Niang e per molti critici il mercato del Torino è stato eccellente. Più divisi i tifosi, ma 500 fan granata hanno seguito questa mattina al 'Filadelfia' il primo allenamento dopo la chiusura della campagna estiva. E hanno applaudito i tre arrivati in extremis in granata, Niang, Burdisso e Ansaldi.