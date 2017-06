Serie A Ecco il Suning Training Center in memoria di Angelo Moratti

"Suning Training Center in memoria di Angelo Moratti". E' questo il nuovo nome del centro di allenamento dell'Inter dopo l'annuncio della partnership ufficiale. Nell'accordo è compresa anche la rinominazione del centro di allenamento del settore giovanile del club che sarà chiamato "Centro di allenamento Suning in memoria di Giacinto Facchetti". Nuovo è anche il kit ufficiale di allenamento per la prima squadra e la Primavera, acquistato da Suning.com.