Serie A Ecco il nuovo logo della Juventus

Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano la Juventus ha svelato con l'evento Black and White and More, il suo nuovo logo. Si tratta di un segno iconico ed essenziale, dalle linee taglienti, come riferisce il sito ufficiale bianconero. Un segno che rimanda alla celebre frase dell’Avvocato Gianni Agnelli: “Mi emoziono ogni volta che vedo sui giornali una parola che inizia per J”.