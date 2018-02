Serie A Ecco il Convivium, l'area intorno al nuovo stadio della Roma

In attesa dell'avvio dei lavori (previsti entro la fine del 2018) per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle la Forrec Ltd, società che si occupa dell progetto, ha diffuso le immagini del Convivium, ossia l'area intorno al futuro impianto capitolino.