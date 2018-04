Serie A Dybala è tornato single: in testa solo Juve e Mondiale

L'andamento altalenante sul campo, qull'espulsione ingenua rimediata allo Stadium contro il Real Madrid e poi la prova opaca di Crotone che potrebbe costargli la panchina nel match scudetto contro il Napoli. Non è un momento facile per Paulo Dybala, che anche fuori dal campo non è del tutto sereno, tanto che da poco è tornato single, come svela La Gazzetta dello Sport. Il riavvicinamento tra l'attaccante argentino della Juventus e la storica fidanzata, Antonella Cavalieri, è durato poco, si legge sul quotidiano rosa. In questo momento la Joya avrebbe quindi in testa solo scudetto e Coppa Italia, da conquistare per cercare di prendere l'ultimo treno per il Mondiale di Russia. Sampaoli, che l'ha inserito nella lista dei preconvocati, sarà in Italia per parlare con lui, Higuain e Icardi prima delle convocazioni ufficiali di metà maggio.