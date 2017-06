Serie A Dybala, botta alla caviglia destra: allarme per il Barcellona

Scatta l'allarme alla Juventus in vista del ritorno di Champions con il Barcellona, in programma mercoledì. Paulo Dybala è stato infatti costretto a uscire al 54' della sfida contro il Pescara per una botta alla caviglia destra con leggera distorsione. L'attaccante argentino ha chiesto il cambio alla panchina ed è stato sostituito da Sturaro. I bianconeri sperano di averlo a disposizione con i blaugrana