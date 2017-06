Serie A Dybala-Allegri, pace fatta: stretta di mano e abbraccio

Dopo una settimana di polemiche dovute alla mancata stretta di mano del Mapei Stadium, Paulo Dybala spegne le voci di dissidi con Allegri salutando il suo tecnico al momento dell'uscita dal campo nel finale della sfida contro l'Inter. Dopo la meritata standing ovation dello Juventus Stadium l'argentino ha stretto la mano ad Allegri, che lo ha abbracciato a favore di telecamere per dimostrare a tutti che non c'è nessun guaio in Paradiso.