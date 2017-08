Serie A Due squadre per Di Francesco. Ma Ferrero gode...

Eusebio Di Francesco dopo l’acquisto di Schick ha a disposizione due squadre. Al tecnico della Roma, in attesa di capire come verrà impiegato l’attaccante ceco (se da esterno nel 4-3-3 o come punta accanto a Dzeko nel 4-3-1-2) non mancano le varianti in una stagione che si preannuncia molto intensa con il doppio impegno campionato-Champions League (girone di ferro con Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag). La Sampdoria perde invece la sua stella ma intanto può ‘consolarsi’ con le entrate derivanti dalle cessioni di questa sessione di mercato. Ferrero può essere considerato il re delle plusvalenze: ha comprato lo stesso Schick, Skriniar, Muriel e Bruno Fernandes per 24 milioni e li ha rivenduti per 104…