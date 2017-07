Serie A Dopo Biglia Bonucci e Aubameyang: squadra stellare per Montella

Bonucci e Aubameyang. Dopo aver chiuso la trattativa con la Lazio per Biglia (che arriverà a Milano per 20 milioni bonus compresi), ora i tifosi del Milan sognano gli ultimi due colpi di questo straordinario mercato estivo. Con gli arrivi del difensore azzurro (ballano 5 milioni nella trattativa con la Juve) e dell'attaccante gabonese (troppo alta per il momento la richiesta d'ingaggio) i rossoneri, che hanno già effettuato 9 acquisti, giocherebbero con una squadra davvero stellare e qualche big rischierebbe addirittura la panchina. Ecco il 4-3-2-1 da noi ipotizzato, ma Montella potrebbe anche adottare la difesa a tre con Conti e Rodriguez esterni di centrocampo.