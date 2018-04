Serie A Doping, la Procura ha chiesto 4 anni di squalifica per Joao Pedro

Dopo la sospensione, per l'attaccante del Cagliari, Joao Pedro, è arrivato anche il deferimento della Procura nazionale antidoping di Nado Italia. Secondo quanto appreso dall'Ansa, la richiesta di squalifica per il giocatore rossoblu - che sarà ascoltato dalla prima sezione del Tna il 16 maggio - sarebbe di quattro anni.

Il calciatore brasiliano, 26 anni compiuti da poco, è stato deferito per la doppia positività all' idroclorotiazide, un diuretico proibito, riscontratagli nei test effettuati da Nado Italia subito dopo le partite con il Sassuolo (11 febbraio) e con il Chievo (17 febbraio).