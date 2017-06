Serie A Donnarumma, Raiola: "Dopo l'Europeo incontriamo il Milan"

Giornata ai limiti dell'incredibile sul fronte Donnarumma. Prima il tweet a ribadire che non ci sarà alcun cambio di procuratore all'orizzonte: "#Donnarumma #Raiola Ieri, oggi e domani!", sintomatico di un ottimo rapporto con i Raiola (come testimonia la stretta di mano tra il portiere e Vincenzo, cugino di Mino, al termine di Italia-Germania agli Europei Under 21). Poi, il riavvicinamento alla società con un post su Instagram: "Mi scuso per il tweet, non volevo scatenare un putiferio. Amo il Milan, discuteremo del rinnovo con la società". La terza puntata tocca a Raiola, che twitta: "DonnaRaiola vs haters: 1-0. E ora cosa succederà?". Tutto, però, viene messo in dubbio da un ulteriore messaggio su Instagram: "Mi hanno hackerato, cancello tutto". Tanto che il profilo non è più raggiungibile, è stato rimosso. Poi nella notte tra domenica e lunedì, all'1:10, l'ultimo intervento di Mino Raiola: "'Tweet' tra me e Gigi tweet di amicizia. Dopo Europeo incontriamo Milan. Adesso importante la Nazionale".