Serie A Donnarumma, il cognato all'attacco: "Milan società di pagliacci"

Post al veleno del cognato di Donnarumma su Instagram: "Chi ti critica non ti conosce. Milan società di pagliacci". Carmine Paoletti prende le difese del portiere, attaccato dai tifosi dopo il no al rinnovo proposto dal club di via Aldo Rossi. Il post, che aveva ricevuto il like di Antonio, fratello di Gigio, è stato in seguito rimosso e il profilo di Paoletti è diventato privato.