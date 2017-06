Serie A Donnarumma e Plizzari: Milan, il futuro è in ottime mani

In principio l'amichevole con il Bournemouth dello scorso settembre, pochi giorni dopo è diventato il primo 2000 ad andare in panchina in serie A (ben prima del coetaneo Kean), ma quasi nessuno se n'era accorto finchè, a novembre, ne parlò pubblicamente Berlusconi paragonandolo a Donnarumma. Oggi Alessandro Plizzari ha mostrato a tutto il mondo che l'ex presidente del Milan aveva ragione: due rigori parati su tre nella finale per il terzo posto del Mondiale Under 20 e la chiara sensazione che di tratti di un predestinato. Nato il 12 marzo del 2000, Plizzari è arrivato al Milan all'età di sei anni ed è da sempre grande tifoso rossonero, con cui gioca da titolare in Primavera quando non è in panchina con la prima squadra. Nel giorno in cui sembra essere più vicino il rinnovo di Donnarumma, di un anno più "vecchio" di lui, il Milan scopre un altro grande portiere dal futuro assicurato: una cosa è certa, i rossoneri sono in ottime mani.